Емельянъ Федотовъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Емельяновъ Никита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Емельяновъ Илья
Мать ребёнка: не указана
Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана