Емельянъ Федотовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянъ Федотовъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Емельяновъ Никита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Емельяновъ Илья

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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