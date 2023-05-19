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Прядкин Иван Назарович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Прядкин Назар Герасимович

Мать: Прядкина Екатерина Михайловна

Бракосочетание
20.01.1902

Жена: Прядкина Дарья Платоновна

Рождение ребёнка
11.02.1903

Дочь: Корецкая Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Прядкина Дарья Платоновна

Рождение ребёнка
29.06.1907

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Прядкина Дарья Платоновна

Рождение ребёнка
12.09.1910

Сын: Прядкин Федор Иванович

Мать ребёнка: Прядкина Дарья Платоновна

Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Прядкина Дарья Платоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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