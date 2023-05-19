Прядкин Иван Назарович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
20.01.1902
Рождение ребёнка
11.02.1903
Дочь: Корецкая Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Прядкина Дарья Платоновна
Рождение ребёнка
29.06.1907
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Прядкина Дарья Платоновна
Рождение ребёнка
12.09.1910
Мать ребёнка: Прядкина Дарья Платоновна
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Прядкина Дарья Платоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно