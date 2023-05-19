Прядкина (Евдокимова) Дарья Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядкина (Евдокимова) Дарья Платоновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Евдокимов Платон Семенович

Мать: Евдокимова Наталья Ермолаевна

Бракосочетание
20.01.1902

Муж: Прядкин Иван Назарович

Рождение ребёнка
11.02.1903

Дочь: Корецкая Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Прядкин Иван Назарович

Рождение ребёнка
29.06.1907

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Прядкин Иван Назарович

Рождение ребёнка
12.09.1910

Сын: Прядкин Федор Иванович

Отец ребёнка: Прядкин Иван Назарович

Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Прядкин Иван Назарович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно