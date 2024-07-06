Жидкова (Александрова) Елена Спиродонова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жидкова (Александрова) Елена Спиродонова

Место рождения

Деревня Табор

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Табор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Александр Иванович

Отец ребёнка: Жидков Иван Кириллович

Рождение ребёнка
18.06.1937

Дочь: Батыгина (Жидкова) Инна Ивановна

Отец ребёнка: Жидков Иван Кириллович

Смерть
Неизвестно

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