Жидкова (Александрова) Елена Спиродонова
Место рожденияДеревня Табор
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Табор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жидков Александр Иванович
Отец ребёнка: Жидков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
18.06.1937
Дочь: Батыгина (Жидкова) Инна Ивановна
Отец ребёнка: Жидков Иван Кириллович
Смерть
Неизвестно