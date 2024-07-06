Жидков Иван Кириллович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жидков Иван Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Александр Иванович

Мать ребёнка: Жидкова (Александрова) Елена Спиродонова

Рождение ребёнка
18.06.1937

Дочь: Батыгина (Жидкова) Инна Ивановна

Мать ребёнка: Жидкова (Александрова) Елена Спиродонова

Смерть
Неизвестно

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