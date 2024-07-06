Жидков Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жидков Александр Иванович
Мать ребёнка: Жидкова (Александрова) Елена Спиродонова
Рождение ребёнка
18.06.1937
Дочь: Батыгина (Жидкова) Инна Ивановна
Мать ребёнка: Жидкова (Александрова) Елена Спиродонова
Смерть
Неизвестно