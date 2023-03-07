Титовъ Логиновъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Иванъ
Мать: Титова Анна Иванова
Рождение ребёнка
23.07.1872
Сын: Титовъ Трофимъ
Мать ребёнка: Титова Марья Иванова
Рождение ребёнка
05.02.1875
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Титова Марья Иванова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Логиновъ Андрей
Мать ребёнка: Титова Марья Иванова
Рождение ребёнка
14.02.1885
Мать ребёнка: Титова Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Марья Иванова