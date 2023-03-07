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Титовъ Логиновъ Антонъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Иванъ

Мать: Титова Анна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1872

Сын: Титовъ Трофимъ

Мать ребёнка: Титова Марья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1875

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Титова Марья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Логиновъ Андрей

Мать ребёнка: Титова Марья Иванова

Рождение ребёнка
14.02.1885

Сын: Титовъ Логиновъ Онисимъ

Мать ребёнка: Титова Марья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Марья Иванова

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