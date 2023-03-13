Титова Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1872
Сын: Титовъ Трофимъ
Отец ребёнка: Титовъ Логиновъ Антонъ
Рождение ребёнка
05.02.1875
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Титовъ Логиновъ Антонъ
Рождение ребёнка
1881
Сын: Логиновъ Андрей
Отец ребёнка: Титовъ Логиновъ Антонъ
Рождение ребёнка
14.02.1885
Отец ребёнка: Титовъ Логиновъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно