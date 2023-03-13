Титова Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1872

Сын: Титовъ Трофимъ

Отец ребёнка: Титовъ Логиновъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1875

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Титовъ Логиновъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Логиновъ Андрей

Отец ребёнка: Титовъ Логиновъ Антонъ

Рождение ребёнка
14.02.1885

Сын: Титовъ Логиновъ Онисимъ

Отец ребёнка: Титовъ Логиновъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титовъ Логиновъ Антонъ

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