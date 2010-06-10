Воробьева Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Нина Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.07.1956

Дата смерти

10.06.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Леонид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Леонид Иванович

Смерть
10.06.2010
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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