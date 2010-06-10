Воробьева Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.07.1956
Дата смерти10.06.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Леонид Иванович
Смерть
10.06.2010
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область