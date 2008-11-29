Воробьев Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1955
Дата смерти29.11.2008
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1955
Отец: Воробьев Иван Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Нина Ивановна
Смерть
29.11.2008
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область