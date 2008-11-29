Воробьев Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Леонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1955

Дата смерти

29.11.2008

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1955

Отец: Воробьев Иван Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Нина Ивановна

Смерть
29.11.2008
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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