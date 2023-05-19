Лагутина (Чумадеева) Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Чумадеев Михаил Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лагутина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Лагутин Николай Львович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лагутин Максим Николаевич
Отец ребёнка: Лагутин Николай Львович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Лагутин Илларион Николаевич
Отец ребёнка: Лагутин Николай Львович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Лагутина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Лагутин Николай Львович
Бракосочетание
Неизвестно