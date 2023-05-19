Лагутина (Чумадеева) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛагутина (Чумадеева) Дарья Михайловна

Лагутина (Чумадеева) Дарья Михайловна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Чумадеев Михаил Гаврилович

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лагутина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Лагутин Николай Львович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лагутин Максим Николаевич

Отец ребёнка: Лагутин Николай Львович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лагутин Илларион Николаевич

Отец ребёнка: Лагутин Николай Львович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Лагутина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Лагутин Николай Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагутин Николай Львович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close