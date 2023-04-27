Первая Жена Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Жена Елена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ДМИТРОВКА МК-1763 02.07.1763 Вотчины Святотроицкой Сергиевой Лавры деревни Михайлова крестьянский сын отрок Тит Иванов той же вотчины деревни Митровки крестьянской дочерью девкой Еленой Васильевой пер... Показать все
Бракосочетание
02.07.1763

Муж: Тит Иванов

МК-1763 02.07.1763 Вотчины Святотроицкой Сергиевой Лавры деревни Михайлова крестьянский сын отрок Тит Иванов той же вотчины деревни Митровки крестьянской дочерью девкой Еленой Васильевой первым браком... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дмитровка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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