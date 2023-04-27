Первая Жена Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ДМИТРОВКА МК-1763 02.07.1763 Вотчины Святотроицкой Сергиевой Лавры деревни Михайлова крестьянский сын отрок Тит Иванов той же вотчины деревни Митровки крестьянской дочерью девкой Еленой Васильевой пер... Показать все
Бракосочетание
02.07.1763
Муж: Тит Иванов
МК-1763 02.07.1763 Вотчины Святотроицкой Сергиевой Лавры деревни Михайлова крестьянский сын отрок Тит Иванов той же вотчины деревни Митровки крестьянской дочерью девкой Еленой Васильевой первым браком... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дмитровка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно