Томаровъ Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Томаровъ Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Томаровъ Семенъ
Мать ребёнка: Томарова Агафья Емельянова
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1731
Сын: Томаровъ Иванъ
Мать ребёнка: Томарова Агафья Емельянова
Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно