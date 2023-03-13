Томаровъ Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томаровъ Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Томаровъ Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Томаровъ Семенъ

Мать ребёнка: Томарова Агафья Емельянова

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1731

Сын: Томаровъ Иванъ

Мать ребёнка: Томарова Агафья Емельянова

Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томарова Агафья Емельянова

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