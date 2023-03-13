Томарова Агафья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Томаровъ Семенъ
Отец ребёнка: Томаровъ Игнатий
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1731
Сын: Томаровъ Иванъ
Отец ребёнка: Томаровъ Игнатий
Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Томаровъ Игнатий