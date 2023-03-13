Томарова Агафья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томарова Агафья Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Томаровъ Семенъ

Отец ребёнка: Томаровъ Игнатий

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1731

Сын: Томаровъ Иванъ

Отец ребёнка: Томаровъ Игнатий

Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томаровъ Игнатий

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