Чувашева Зиновия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Зиновия Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Чувашевъ Егоръ

Отец ребёнка: Чувашевъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Чувашевъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Чувашевъ Петръ

Отец ребёнка: Чувашевъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Чувашевъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашевъ Андрей

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