Чувашева Зиновия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чувашевъ Егоръ
Отец ребёнка: Чувашевъ Андрей
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Чувашевъ Андрей
Рождение ребёнка
1855
Сын: Чувашевъ Петръ
Отец ребёнка: Чувашевъ Андрей
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Чувашевъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашевъ Андрей