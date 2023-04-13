Замыцкий Ефим Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Селиванова Маремьяна Ефимова
Мать ребёнка: Замыцкая Мавра
Михаило-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Замыцкая Мавра
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Замыцкая Мавра
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агрофена Ефимова
Мать ребёнка: Замыцкая Мавра
Смерть
Неизвестно