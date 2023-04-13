Замыцкий Ефим Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замыцкий Ефим Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Селиванова Маремьяна Ефимова

Мать ребёнка: Замыцкая Мавра

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Михаило-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1820

Сын: Замыцкий Борис Ефимов

Мать ребёнка: Замыцкая Мавра

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Замыцкая Мавра

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агрофена Ефимова

Мать ребёнка: Замыцкая Мавра

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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