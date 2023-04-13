Замыцкая Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замыцкая Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Селиванова Маремьяна Ефимова

Отец ребёнка: Замыцкий Ефим Егоров

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Михаило-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1820

Сын: Замыцкий Борис Ефимов

Отец ребёнка: Замыцкий Ефим Егоров

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Замыцкий Ефим Егоров

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агрофена Ефимова

Отец ребёнка: Замыцкий Ефим Егоров

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно