Замыцкая Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Селиванова Маремьяна Ефимова
Отец ребёнка: Замыцкий Ефим Егоров
Михаило-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Замыцкий Ефим Егоров
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Замыцкий Ефим Егоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агрофена Ефимова
Отец ребёнка: Замыцкий Ефим Егоров
Смерть
Неизвестно