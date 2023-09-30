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Широбоков Иван Памфилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Широбоков Памфил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широбокова (Трефилова) Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
05.05.1865 ст.

Сын: Широбоков Сидор Иванович

Мать ребёнка: Широбокова (Трефилова) Дарья Егоровна

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1867 ст.

Дочь: Широбокова Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Широбокова (Трефилова) Дарья Егоровна

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния

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