Широбоков Иван Памфилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Широбоков Памфил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1865 ст.
Мать ребёнка: Широбокова (Трефилова) Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
17.09.1867 ст.
Дочь: Широбокова Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Широбокова (Трефилова) Дарья Егоровна
Смерть
Неизвестно