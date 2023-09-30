Широбокова (Трефилова) Дарья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широбокова (Трефилова) Дарья Егоровна

Место рождения

Кельдыш, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трефилов Егор

Мать: не указана

Кельдыш, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широбоков Иван Памфилович

Рождение ребёнка
05.05.1865 ст.

Сын: Широбоков Сидор Иванович

Отец ребёнка: Широбоков Иван Памфилович

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1867 ст.

Дочь: Широбокова Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Широбоков Иван Памфилович

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния

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