Широбокова (Трефилова) Дарья Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трефилов Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1865 ст.
Отец ребёнка: Широбоков Иван Памфилович
Рождение ребёнка
17.09.1867 ст.
Дочь: Широбокова Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Широбоков Иван Памфилович
Смерть
Неизвестно