Рудковский Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1881
Сын: Рудковский Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Рудковская Лукерья Борисовна
Рождение ребёнка
15.09.1883
Сын: Рудковский Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Рудковская Лукерья Борисовна
Рождение ребёнка
22.10.1891
Дочь: Гуровиц Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Рудковская Лукерья Борисовна
Рождение ребёнка
01.11.1894
Сын: Рудковский Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Рудковская Лукерья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно