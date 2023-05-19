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Рудковский Григорий Васильевич

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
19.06.1881

Сын: Рудковский Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Рудковская Лукерья Борисовна

Рождение ребёнка
15.09.1883

Сын: Рудковский Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Рудковская Лукерья Борисовна

Рождение ребёнка
22.10.1891

Дочь: Гуровиц Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Рудковская Лукерья Борисовна

Рождение ребёнка
01.11.1894

Сын: Рудковский Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Рудковская Лукерья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудковская Лукерья Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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