Рудковская Лукерья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1881
Сын: Рудковский Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Рудковский Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
15.09.1883
Сын: Рудковский Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Рудковский Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1891
Дочь: Гуровиц Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Рудковский Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1894
Сын: Рудковский Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Рудковский Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно