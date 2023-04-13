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Рудковская Лукерья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1881

Сын: Рудковский Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Рудковский Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
15.09.1883

Сын: Рудковский Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Рудковский Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
22.10.1891

Дочь: Гуровиц Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Рудковский Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1894

Сын: Рудковский Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Рудковский Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудковский Григорий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно