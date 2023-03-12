Кунин Вадим Николаевич
Место рожденияст. Кочетовка-5 Мичуринский район Тамбовская область
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кунин Николай
Мать: Кунина Зинаида
ст. Кочетовка-5 Мичуринский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.03.1994
Дочь: Кунина Анастасия Вадимовна
Мать ребёнка: Кунина Елена Викторовна
ст. Кочетовка-5 Мичуринский район Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кунина Елена Викторовна