Кунин Вадим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунин Вадим Николаевич

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Место рождения

ст. Кочетовка-5 Мичуринский район Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кунин Николай

Мать: Кунина Зинаида

ст. Кочетовка-5 Мичуринский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.03.1994

Дочь: Кунина Анастасия Вадимовна

Мать ребёнка: Кунина Елена Викторовна

ст. Кочетовка-5 Мичуринский район Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунина Елена Викторовна

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