Кунина (Попова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунина (Попова) Елена Викторовна

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Место рождения

ст. Кочетовка-3 Мичуринский район Тамбовская область

Дата рождения

19.07.1973

Дата смерти

05.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1973

Отец: Попов Виктор Петрович

Мать: Попова Лидия Игоревна

ст. Кочетовка-3 Мичуринский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.03.1994

Дочь: Кунина Анастасия Вадимовна

Отец ребёнка: Кунин Вадим Николаевич

ст. Кочетовка-5 Мичуринский район Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунин Вадим Николаевич

Смерть
05.01.2015
г. Мичуринск Тамбовская область
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