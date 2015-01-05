Кунина (Попова) Елена Викторовна
Место рожденияст. Кочетовка-3 Мичуринский район Тамбовская область
Дата рождения19.07.1973
Дата смерти05.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1973
Отец: Попов Виктор Петрович
Мать: Попова Лидия Игоревна
ст. Кочетовка-3 Мичуринский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.03.1994
Дочь: Кунина Анастасия Вадимовна
Отец ребёнка: Кунин Вадим Николаевич
ст. Кочетовка-5 Мичуринский район Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.2015
г. Мичуринск Тамбовская область