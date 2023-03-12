Кунин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунин Николай

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Место рождения

ст. Кочетовка-3 Мичуринский район Тамбовская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

ст. Кочетовка-3 Мичуринский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунин Вадим Николаевич

Мать ребёнка: Кунина Зинаида

ст. Кочетовка-5 Мичуринский район Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
г. Мичуринск Тамбовская область
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