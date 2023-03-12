Кунин Николай
Место рожденияст. Кочетовка-3 Мичуринский район Тамбовская область
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
ст. Кочетовка-3 Мичуринский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кунина Зинаида
ст. Кочетовка-5 Мичуринский район Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
г. Мичуринск Тамбовская область