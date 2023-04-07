Чернягов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернягов Василий Михайлович

Чернягов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1943

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1943

Отец: Чернягов Михаил Васильевич

Мать: Чернягова Мария Григорьевна

Бракосочетание
04.05.1968

Жена: Чернягова Алена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернягов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Чернягова Алена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернягова Алена Владимировна

Смерть
2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close