Чернягов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1943
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1943
Бракосочетание
04.05.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернягов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Чернягова Алена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернягова Алена Владимировна
Смерть
2021