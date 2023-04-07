Чернягов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернягов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1885 г.р.

Жена

Дети

1943 г.р.
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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Чернягов Василий Федотович

Мать: Чернягова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
04.05.1943

Сын: Чернягов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Чернягова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернягова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
01.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернягова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
17.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернягова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
12.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернягова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернягова Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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