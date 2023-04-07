Чернягов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
04.05.1943
Сын: Чернягов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Чернягова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
01.02.1951
Рождение ребёнка
17.07.1953
Рождение ребёнка
12.02.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно