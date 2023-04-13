(Чуракова) Гликерiя Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чуракова) Гликерiя Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Степан Алексеев

Мать: Фекла Никифорова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Максимова

Отец ребёнка: Чураков Максим Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1848

Сын: Чураков Стефан Максимов

Отец ребёнка: Чураков Максим Алексеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.07.1850

Дочь: Марина Максимова

Отец ребёнка: Чураков Максим Алексеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно