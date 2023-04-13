(Чуракова) Гликерiя Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петухов Степан Алексеев
Мать: Фекла Никифорова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Максимова
Отец ребёнка: Чураков Максим Алексеев
Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1848
Отец ребёнка: Чураков Максим Алексеев
Рождение ребёнка
15.07.1850
Дочь: Марина Максимова
Отец ребёнка: Чураков Максим Алексеев
Смерть
Неизвестно