(Петухова) Фекла Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петухова) Фекла Никифорова

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Петухова Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Сын: Петухов Семен Стефанов

Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Парасковья Стефанова

Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Сын: Петухов Василий Стефанов

Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Арина Стефанова

Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Петухов Кондратiй Стефанов

Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Аксинья Стефанова

Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерiя Стефанова

Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев

Смерть
Неизвестно
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