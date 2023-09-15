(Петухова) Фекла Никифорова
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Петухова Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Парасковья Стефанова
Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Арина Стефанова
Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Петухов Кондратiй Стефанов
Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Аксинья Стефанова
Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерiя Стефанова
Отец ребёнка: Петухов Степан Алексеев
Смерть
Неизвестно