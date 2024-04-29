Пашко Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения23.01.1914 ст.
Дата смерти17.06.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1914 ст.
Есть метрика рождения , по ней крещен 26.01.1914 восприемники: Никифор Наумов Гайкин и солдатская жена Иулиания Наумова Захаревич (Ульяна Наумовна Гайкина в девичестве?).
Смерть
17.06.1915 ст.
Есть метрика смерти, по ней умер в возрасте 1,5 года от поноса, похоронен 19.06.1915 г.