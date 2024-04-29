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Пашко Иван Павлович

Место рождения

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край

Дата рождения

23.01.1914 ст.

Дата смерти

17.06.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1876 г.р.

Мать

С 1889 по 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1914 ст.

Отец: Пашко Павел Федорович

Мать: Пашко (Гайкина) Евфимия/Хима Наумовна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения , по ней крещен 26.01.1914 восприемники: Никифор Наумов Гайкин и солдатская жена Иулиания Наумова Захаревич (Ульяна Наумовна Гайкина в девичестве?).
Смерть
17.06.1915 ст.
Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика смерти, по ней умер в возрасте 1,5 года от поноса, похоронен 19.06.1915 г.

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