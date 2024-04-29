Пашко Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашко Василиса Павловна
Мать ребёнка: Пашко (Гайкина) Евфимия/Хима Наумовна
Бракосочетание
22.01.1906 ст.
Есть метрика брака, по ней у обоих первый брак, он запасной старший унтер-офицер 29 лет, ей 16 лет. Поручители по жениху: крестьяне д. Благовещенка Иван Пашко и Василий Петров Сорокин, по невесте Мака... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1907 ст.
Дочь: Пашко Мария Павловна
Мать ребёнка: Пашко (Гайкина) Евфимия/Хима Наумовна
Есть метрика рождения , по ней крещена 30.01.1907 восприемники: Никифор Наумов Гайкин и д. Сухимки крестьянская жена Евфросинья Феодорова Пашко.
Рождение ребёнка
15.07.1911 ст.
Дочь: Пашко Марина Павловна
Мать ребёнка: Пашко (Гайкина) Евфимия/Хима Наумовна
Есть метрика рождения , по ней крещена 17.07.1911 восприемники: Иаков Наумов Гайкин и крестьянская жена Иулиания Наумова Захаренкова (Ульяна Наумовна Гайкина в девичестве?).
Рождение ребёнка
23.01.1914 ст.
Сын: Пашко Иван Павлович
Мать ребёнка: Пашко (Гайкина) Евфимия/Хима Наумовна
Есть метрика рождения , по ней крещен 26.01.1914 восприемники: Никифор Наумов Гайкин и солдатская жена Иулиания Наумова Захаревич (Ульяна Наумовна Гайкина в девичестве?).
Смерть
Неизвестно