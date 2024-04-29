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Пашко Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашко Василиса Павловна

Мать ребёнка: Пашко (Гайкина) Евфимия/Хима Наумовна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Бракосочетание
22.01.1906 ст.

Жена: Пашко (Гайкина) Евфимия/Хима Наумовна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика брака, по ней у обоих первый брак, он запасной старший унтер-офицер 29 лет, ей 16 лет. Поручители по жениху: крестьяне д. Благовещенка Иван Пашко и Василий Петров Сорокин, по невесте Мака... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1907 ст.

Дочь: Пашко Мария Павловна

Мать ребёнка: Пашко (Гайкина) Евфимия/Хима Наумовна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения , по ней крещена 30.01.1907 восприемники: Никифор Наумов Гайкин и д. Сухимки крестьянская жена Евфросинья Феодорова Пашко.
Рождение ребёнка
15.07.1911 ст.

Дочь: Пашко Марина Павловна

Мать ребёнка: Пашко (Гайкина) Евфимия/Хима Наумовна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения , по ней крещена 17.07.1911 восприемники: Иаков Наумов Гайкин и крестьянская жена Иулиания Наумова Захаренкова (Ульяна Наумовна Гайкина в девичестве?).
Рождение ребёнка
23.01.1914 ст.

Сын: Пашко Иван Павлович

Мать ребёнка: Пашко (Гайкина) Евфимия/Хима Наумовна

Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика рождения , по ней крещен 26.01.1914 восприемники: Никифор Наумов Гайкин и солдатская жена Иулиания Наумова Захаревич (Ульяна Наумовна Гайкина в девичестве?).
Смерть
Неизвестно

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