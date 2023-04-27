Голицын Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицын Андрей Андреевич

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1598

Дата смерти

12.09.1638

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1598

Отец: Голицын Андрей Иванович

Мать: Голицына Анна Ивановна

Царство Русское
Рождение ребёнка
Около 1618

Сын: Голицын Василий Андреевич

Мать ребёнка: Голицына Евфимия Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
12.09.1638
Царство Русское
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