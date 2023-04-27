Голицын Андрей Андреевич
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1598
Дата смерти12.09.1638
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1598
Отец: Голицын Андрей Иванович
Мать: Голицына Анна Ивановна
Царство Русское
Рождение ребёнка
Около 1618
Сын: Голицын Василий Андреевич
Мать ребёнка: Голицына Евфимия Юрьевна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
12.09.1638
Царство Русское