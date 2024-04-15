Осинцев Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинцев Евгений Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
10.04.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Мария Екимовна Осинцова
Восприемник
23.09.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Дмитрий Анисимович Кочнев
Рождение ребёнка
28.02.1908 ст.

Сын: Осинцев Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Осинцева Мавра Яковлевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
25.05.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Елена Васильевна Пермякова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осинцева Мавра Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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