Осинцев Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
10.04.1905 ст.
Мария Екимовна Осинцова
Восприемник
23.09.1907 ст.
Дмитрий Анисимович Кочнев
Рождение ребёнка
28.02.1908 ст.
Сын: Осинцев Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Осинцева Мавра Яковлевна
Восприемник
25.05.1908 ст.
Елена Васильевна Пермякова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осинцева Мавра Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно