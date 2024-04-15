Осинцева Мавра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1908 ст.
Сын: Осинцев Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Осинцев Евгений Сергеевич
Восприемник
08.11.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Иванович Кошелев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно