Сухарский Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1979
Дата смерти28.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.2005
Дочь: Сухарская Алёна Юрьевна
Мать ребёнка: Плотникова Анна Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова Анна Юрьевна
Смерть
28.12.2020