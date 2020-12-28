Сухарский Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарский Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1979

Дата смерти

28.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.2005

Дочь: Сухарская Алёна Юрьевна

Мать ребёнка: Плотникова Анна Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова Анна Юрьевна

Смерть
28.12.2020