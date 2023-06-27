Плотникова Анна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.2005
Дочь: Сухарская Алёна Юрьевна
Отец ребёнка: Сухарский Юрий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухарский Юрий Викторович