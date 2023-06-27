Плотникова Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Анна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.2005

Дочь: Сухарская Алёна Юрьевна

Отец ребёнка: Сухарский Юрий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухарский Юрий Викторович