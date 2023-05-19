Белоусова (Медведева) Домникия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Медведева) Домникия Федорова

Место рождения

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Федор

Мать: не указана

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
05.02.1781 ст.

Муж: Белоусов Петр Димитрев

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-905 (ГАТО, г. Томск). Лист 51 на ФС (лист 77 оборот в книге). Поженились 05.02.1781г. Д. Елбанской крестьянин Петр Дмитриев Белоусов и д. Усть-Калманской крестьянина Федора Медведева дочь девиц... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1783 ст.

Сын: Белоусов Иван Петров

Отец ребёнка: Белоусов Петр Димитрев

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
263-1-25 (ГАТО, г. Томск) Страница в книге 59. У крестьянина д. Елбанской Петра Белоусова родился сын Иван 28.01.1783. Воспреемник той же деревни крестьянин Никита Асонов(Бесонов)
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Белоусова Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Белоусов Петр Димитрев

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Белоусов Киприан Петров

Отец ребёнка: Белоусов Петр Димитрев

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Белоусов Степан Петров

Отец ребёнка: Белоусов Петр Димитрев

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Соломия Петрова

Отец ребёнка: Белоусов Петр Димитрев

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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