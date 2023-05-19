Белоусова (Медведева) Домникия Федорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1781 ст.
170-9-905 (ГАТО, г. Томск). Лист 51 на ФС (лист 77 оборот в книге). Поженились 05.02.1781г. Д. Елбанской крестьянин Петр Дмитриев Белоусов и д. Усть-Калманской крестьянина Федора Медведева дочь девиц... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1783 ст.
Сын: Белоусов Иван Петров
Отец ребёнка: Белоусов Петр Димитрев
263-1-25 (ГАТО, г. Томск) Страница в книге 59. У крестьянина д. Елбанской Петра Белоусова родился сын Иван 28.01.1783. Воспреемник той же деревни крестьянин Никита Асонов(Бесонов)
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Белоусова Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Белоусов Петр Димитрев
Рождение ребёнка
1785 ст.
Отец ребёнка: Белоусов Петр Димитрев
Рождение ребёнка
1786 ст.
Отец ребёнка: Белоусов Петр Димитрев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Соломия Петрова
Отец ребёнка: Белоусов Петр Димитрев
Смерть
Неизвестно