Огиенко (Мироненко) Афросинья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Огиенко Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Огиенко Филипп Емельянович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Огиенко Николай Филлипович
Отец ребёнка: Огиенко Филипп Емельянович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Огиенко Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Огиенко Филипп Емельянович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Огиенко Александр Филлипович
Отец ребёнка: Огиенко Филипп Емельянович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Огиенко Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Огиенко Филипп Емельянович
Смерть
Неизвестно