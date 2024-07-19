Огиенко (Мироненко) Афросинья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огиенко (Мироненко) Афросинья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Мироненко Трофим Евдокимович

Мать: Шульженко Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огиенко Филипп Емельянович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Огиенко Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Огиенко Филипп Емельянович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Огиенко Николай Филлипович

Отец ребёнка: Огиенко Филипп Емельянович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Огиенко Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Огиенко Филипп Емельянович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Огиенко Александр Филлипович

Отец ребёнка: Огиенко Филипп Емельянович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Огиенко Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Огиенко Филипп Емельянович

Смерть
Неизвестно

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