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Туганов Темболат
Туганов Темболат
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Пол
Мужской
Отец
Туганов Науруз
Мать
Туганова (Тулатова) Шатана Сурхаовна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Туганов Науруз
Мать:
Туганова Шатана Сурхаовна
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