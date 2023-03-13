Баранова Пелагея Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Барановъ Максимъ
Отец ребёнка: Барановъ Петръ
Рождение ребёнка
1713
Сын: Барановъ Алексей
Отец ребёнка: Барановъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановъ Петръ
Смерть
1743