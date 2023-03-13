Баранова Пелагея Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Пелагея Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Барановъ Максимъ

Отец ребёнка: Барановъ Петръ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Барановъ Алексей

Отец ребёнка: Барановъ Петръ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановъ Петръ

Смерть
1743
Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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