Joemaa Hillar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Joemaa Hillar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Joemaa Mart

Мать: Jоemaa Martha Helene

Смерть
1940
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