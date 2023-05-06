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Joemaa Hillar
Joemaa Hillar
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Дата смерти
1940
Пол
Мужской
Отец
Joemaa (Jurgenson) Mart
1900 г.р.
Мать
Jоemaa (Turvaste) Martha Helene
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Joemaa Mart
Мать:
Jоemaa Martha Helene
Смерть
1940
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