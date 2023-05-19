Jоemaa (Turvaste) Martha Helene — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jоemaa (Turvaste) Martha Helene

Место рождения

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

21.05.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

1925 г.р.
1929 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1905

Отец: Turvaste Jaan

Мать: Turvaste Johanna Anette

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
11.11.1925

Сын: Joemaa Harry

Отец ребёнка: Joemaa Mart

Рождение ребёнка
1929

Сын: Joemaa Hillar

Отец ребёнка: Joemaa Mart

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Joemaa Mart

Смерть
Неизвестно
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