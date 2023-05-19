Jоemaa (Turvaste) Martha Helene
Место рождения
Дата рождения21.05.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1905
Отец: Turvaste Jaan
Мать: Turvaste Johanna Anette
Рождение ребёнка
11.11.1925
Сын: Joemaa Harry
Отец ребёнка: Joemaa Mart
Рождение ребёнка
1929
Сын: Joemaa Hillar
Отец ребёнка: Joemaa Mart
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Joemaa Mart
Смерть
Неизвестно