Воинова (Кунина) Наталия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 или 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1826 или 1828
Отец: Кунин Федот Тихонович
Мать: Кунина Матрона
Бракосочетание
24.10.1845
Муж: Воинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1852
Дочь: Воинова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Воинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1855
Дочь: Воинова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Воинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1857
Дочь: Воинова Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Воинов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно