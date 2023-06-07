Воинова (Кунина) Наталия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова (Кунина) Наталия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 или 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 или 1828

Отец: Кунин Федот Тихонович

Мать: Кунина Матрона

Бракосочетание
24.10.1845

Муж: Воинов Иван Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1852

Дочь: Воинова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Воинов Иван Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1855

Дочь: Воинова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Воинов Иван Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1857

Дочь: Воинова Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Воинов Иван Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно