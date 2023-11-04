Хрыканова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрыканова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Хрыканов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрыканова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Хрыканов Пётр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Хрыканов Пётр Александрович
Смерть
Неизвестно