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Хрыканова Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрыканова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Хрыканов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрыканова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Хрыканов Пётр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрыканов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Хрыканов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Хрыканов Пётр Александрович

Смерть
Неизвестно

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