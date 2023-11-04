Хрыканов Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрыканов Пётр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Хрыканов Александр Филиппович

Мать: Хрыканова Елизавета Федотьевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Хрыканов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Хрыканова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрыканова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Хрыканова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрыканова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Хрыканова Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрыканова Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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