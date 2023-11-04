Хрыканов Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Хрыканова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрыканова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Хрыканова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрыканова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Хрыканова Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно