Михайлова (Перова) Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Перова) Прасковья Ефимовна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

21.09.1909

Дата смерти

30.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1909

Отец: Перов Ефим Лоентьевич

Мать: Жабина Евдокия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №101, метрическая книга за 1909 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1930

Дочь: Вириенко Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Михайлов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Николай

Смерть
30.10.1981
Вербилки, Талдомский, Московская область