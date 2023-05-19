Михайлова (Перова) Прасковья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения21.09.1909
Дата смерти30.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.09.1909
Отец: Перов Ефим Лоентьевич
Мать: Жабина Евдокия Карповна
Рождение, крещение: запись о рождении №101, метрическая книга за 1909 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1930
Дочь: Вириенко Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Михайлов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Николай
Смерть
30.10.1981
Вербилки, Талдомский, Московская область