Перов Ефим Лоентьевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1908
Жена: Жабина Евдокия Карповна
Брак 2: запись о браке №17, метрическая книга за 1908 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1909
Дочь: Михайлова Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Жабина Евдокия Карповна
Рождение, крещение: запись о рождении №101, метрическая книга за 1909 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1911
Мать ребёнка: Жабина Евдокия Карповна
Смерть
До 1917