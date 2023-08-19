Перов Ефим Лоентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеров Ефим Лоентьевич

Перов Ефим Лоентьевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1876

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
24.10.1908

Жена: Жабина Евдокия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №17, метрическая книга за 1908 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1909

Дочь: Михайлова Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №101, метрическая книга за 1909 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1911

Сын: Перов Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До 1917
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область