Подцвирова Наталья Егорова
Место рождения?, , ,
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
?, , ,
Рождение ребёнка
1804
Сын: Подцвиров Семен Герасимов
Отец ребёнка: Подцвиров Герасим Иванов
?, , ,
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Татьяна Герасимова
Отец ребёнка: Подцвиров Герасим Иванов
?, , ,
Смерть
Неизвестно
?, , ,