Подцвирова Наталья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подцвирова Наталья Егорова

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Место рождения

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Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
1804

Сын: Подцвиров Семен Герасимов

Отец ребёнка: Подцвиров Герасим Иванов

?, , ,
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Татьяна Герасимова

Отец ребёнка: Подцвиров Герасим Иванов

?, , ,
Смерть
Неизвестно
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