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Пелишенко Архип Данилович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Пелишенко Даниил Иванович

Мать: Пелишенко Мария Григорьевна

Бракосочетание
03.11.1902

Жена: Пелишенко Акилина Афанасьевна

Рождение ребёнка
29.12.1902

Сын: Пелишенко Петр Архипович

Мать ребёнка: Пелишенко Акилина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Пелишенко Павел Архипович

Мать ребёнка: Пелишенко Акилина Афанасьевна

Бракосочетание
19.02.1910

Жена: Пелишенко Софья Кондратьевна

Рождение ребёнка
25.07.1911

Дочь: Галина Архиповна

Мать ребёнка: Пелишенко Софья Кондратьевна

Рождение ребёнка
07.05.1915

Дочь: Александра Архиповна

Мать ребёнка: Пелишенко Софья Кондратьевна

Рождение ребёнка
06.10.1918

Дочь: Елена Архиповна

Мать ребёнка: Пелишенко Софья Кондратьевна

Бракосочетание
03.02.1919

Жена: Пелишенко Елизавета Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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