Пелишенко Архип Данилович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
03.11.1902
Рождение ребёнка
29.12.1902
Мать ребёнка: Пелишенко Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Пелишенко Павел Архипович
Мать ребёнка: Пелишенко Акилина Афанасьевна
Бракосочетание
19.02.1910
Рождение ребёнка
25.07.1911
Дочь: Галина Архиповна
Мать ребёнка: Пелишенко Софья Кондратьевна
Рождение ребёнка
07.05.1915
Дочь: Александра Архиповна
Мать ребёнка: Пелишенко Софья Кондратьевна
Рождение ребёнка
06.10.1918
Дочь: Елена Архиповна
Мать ребёнка: Пелишенко Софья Кондратьевна
Бракосочетание
03.02.1919
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно