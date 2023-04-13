Пелишенко (Кирюха) Софья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти09.10.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1910
Рождение ребёнка
25.07.1911
Дочь: Галина Архиповна
Отец ребёнка: Пелишенко Архип Данилович
Рождение ребёнка
07.05.1915
Дочь: Александра Архиповна
Отец ребёнка: Пелишенко Архип Данилович
Рождение ребёнка
06.10.1918
Дочь: Елена Архиповна
Отец ребёнка: Пелишенко Архип Данилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.10.1918
Причина смерти: легкие