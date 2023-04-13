Пелишенко (Кирюха) Софья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелишенко (Кирюха) Софья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

09.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1910

Муж: Пелишенко Архип Данилович

Рождение ребёнка
25.07.1911

Дочь: Галина Архиповна

Отец ребёнка: Пелишенко Архип Данилович

Рождение ребёнка
07.05.1915

Дочь: Александра Архиповна

Отец ребёнка: Пелишенко Архип Данилович

Рождение ребёнка
06.10.1918

Дочь: Елена Архиповна

Отец ребёнка: Пелишенко Архип Данилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.10.1918
Причина смерти: легкие