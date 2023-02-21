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Пескишев Стефан Самылович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пескишев Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Пескишева Евдокия Михеевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Пескишев Афанасий Стефанович

Мать ребёнка: Пескишева Евдокия Михеевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пескишева Наталия Михеевна

Мать ребёнка: Пескишева Евдокия Михеевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пескишева Параскева Михеевна

Мать ребёнка: Пескишева Евдокия Михеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пескишева Евдокия Михеевна

Смерть
Неизвестно
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