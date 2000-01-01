Пескишева Евдокия Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пескишев Михаил Стефанович
Отец ребёнка: Пескишев Стефан Самылович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Пескишев Афанасий Стефанович
Отец ребёнка: Пескишев Стефан Самылович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пескишева Наталия Михеевна
Отец ребёнка: Пескишев Стефан Самылович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пескишева Параскева Михеевна
Отец ребёнка: Пескишев Стефан Самылович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно