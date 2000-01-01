Пескишева Евдокия Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева Евдокия Михеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пескишев Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Пескишев Стефан Самылович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Пескишев Афанасий Стефанович

Отец ребёнка: Пескишев Стефан Самылович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пескишева Наталия Михеевна

Отец ребёнка: Пескишев Стефан Самылович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пескишева Параскева Михеевна

Отец ребёнка: Пескишев Стефан Самылович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Стефан Самылович

Смерть
Неизвестно
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